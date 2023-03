La forza di aspettarsi: Castrovilli e la Fiorentina sono finalmente pronti a ricominciare

La Fiorentina ha aspettato per tanto tempo Castrovilli… e Castrovilli aspetta la Fiorentina. Dopo (quasi) un anno estremamente complicato per il numero 10 viola, adesso ci sono tutti i presupposti per ripartire insieme. Si sa, un infortunio come quello rimediato dal centrocampista classe ‘97 è tutt’altro che cosa da poco, infatti Castrovilli sta ancora attraversando una fase di graduale recupero. Ma con una possibile sorpresa prima del suo definitivo rientro in campo.

L’accordo tra le parti è vicino, la strada è tracciata: come riportato nei giorni scorsi, Castrovilli è pronto a rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina. Si parla di un prolungamento di altri due anni, dunque dall’attuale scadenza (giugno 2024) al 2026, con opzione per un’ulteriore stagione insieme.

Un segnale di affetto da parte del club, che non ha mai nascosto di credere fortemente nelle doti del calciatore. Fin dalle prime partite di Castrovilli in viola, sotto la guida di Montella, è stato amore, certamente condito da alti e bassi durante le tre stagioni passate insieme, ma rovinato dal grave infortunio di aprile 2022. La pausa durata oltre dieci mesi, però, non ha messo la parola ‘fine’ a questa storia. Il numero 10 viola è pronto a dare nuovamente il proprio contributo, con pazienza e fiducia in un pronto ritorno al massimo della sua condizione.