La frecciata del Ministro Giorgetti: “I soldi del PNRR per uno Stadio non aiutano la crescita dell’economia”

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al Corriere della Sera parla del Pnrr mandando anche una frecciata al Comune di Firenze per utilizzare i soldi per lo stadio. Ecco cosa ha detto: “Durante il primo anno (di Pnrr, ndr) siamo stati investiti dalle conseguenze della guerra in Ucraina, forse ha senso rivedere la scadenza del 2026 almeno di un anno”. C’è poi il tema dei costi aumentati per le opere, per l’Italia più rilevante perché ha avuto la parte più importante del Recovery. Ma soprattutto il problema della qualità di alcuni progetti e dei bandi andati deserti, come quelli sulle stazioni di rifornimento a idrogeno.

Aggiunge Giorgetti: “Andate a vedere i progetti finanziati dai comuni italiani con i soldi del Pnrr e chiedetevi se possono aiutare l’economia a crescere. Nel fondo complementare c’è anche uno stadio”, conclude il ministro (frecciata chiara ai piani della giunta di Firenze sul Franchi di Campo di Marte chiosa il Corriere).