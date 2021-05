La garanzia di Commisso per Gattuso: Vlahovic resterà. Tiramolla clausola rescissoria tra le parti e un attaccante esterno nuovo per la Fiorentina

Tra le cose che il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha garantito al suo nuovo allenatore, Gennaro Gattuso, c’è che Dusan Vlahovic resterà. Con o senza l’allungamento del contratto.

Il club viola è convinto che alla fine il giocatore allungherà di altri due anni l’attuale accordo aumentando considerevolmente il suo attuale stipendio.

Il nodo da sciogliere, si legge su La Gazzetta dello Sport, riguarda la clausola rescissoria. I manager di Vlahovic non vogliono andare oltre i 55-60 milioni; la società viola parla invece di 100 milioni. Servirà un po’ di tempo per trovare un punto d’incontro. Intorno al gioiello servo dovrà essere ricostruito il reparto offensivo con l’arrivo di un attaccante esterno che porti in dote molti gol.