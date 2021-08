La Gazzetta conferma: Pjanic non è impossibile

In fase di mercato la Fiorentina non gioca soltanto in difesa, proteggendo il suo gioiello Dusan Vlahovic, ma prova ad attaccare: e lo fa con una pazza mossa a centrocampo. Ovvero capire se ci sono le condizioni per dare l’assalto a Miralem Pjanic, regista che il Barcellona ha ufficialmente messo alla porta.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello sport ci tiene a sottolineare quanto la missione sia tutt’altro che impossibile: il curriculum, il suo recente passato e il mega stipendio rendono la strada piena di ostacoli, compresi concorrenti di alto livello, ma Rocco Commisso vuole provare il colpaccio. La Fiorentina non ha ovviamente ancora l’appeal dei top club, non gioca le coppe europee ed è reduce da una stagione veramente deludente, passata a lottare per la salvezza. Il progetto però è ambizioso, l’acquisto di Gonzalez, il rinnovo di Milenkovic, l’incredibile muro alzato attorno all’attaccante serbo oltre che l’ingaggio di un tecnico emergente come Italiano, sono buoni segnali di ripresa. Basterà a convincere il centrocampista a vestire il viola?