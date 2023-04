La Gazzetta dello Sport: a San Siro fa festa anche la Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport si parla anche di Fiorentina, nell’analizzare più che altro la sconfitta nerazzurra. A pagina 2: “Terza sconfitta di fila, Lukaku sbaglia tutto, Bonaventura fa centro” e in sommario: “Anche la Fiorentina fa festa contro i nerazzurri. L’Inter resta avvitata su se stessa e Inzaghi non trova soluzioni”. A pagina 5 in taglio alto: “Correa non si vede. Castrovilli, prova matura”. A pagina 6: “Italiano: ‘Pagherò la cena a tutti'” e in sommario: “Il tecnico: ‘Trovata la ricetta per essere felici. E Pradè: ‘Una vittoria incredibile'”.