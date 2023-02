La Gazzetta dello Sport: Amrabat ci rimane male

A pagina 9 de La Gazzetta dello Sport, c’è un articolo sul mercato dei gigliati, dal titolo: “Fiorentina, no al Barça Amrabat resta in viola Ma adesso è un caso”. Sottotitolo: “Rifiutato il prestito e così Sofyan ci rimane male: non convocato col Toro. Per giugno preso Sabiri“.

Articolo che inizia così: ““Tu quoque”. La vigilia che non ti aspetti con il caso che non ti aspetti e che coinvolge proprio Sofy Amrabat, “l’uomo del presidente” come lo chiamano a Firenze. Perché proprio Rocco Commisso ha voluto fortemente il giocatore quando era al Verona, difendendolo nelle difficoltà, fino a consegnargli insieme allo staff tecnico viola le chiavi del centrocampo della Fiorentina, a costo di mandar via Torreira“.