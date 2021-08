La Gazzetta dello Sport: Amrabat saluta la Fiorentina

C’è spazio anche per la Fiorentina nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. A pagina 21 si legge: “La Serie A ritrova Torreira. In viola per due milioni di prestito con diritto a 15”. Questo l’incipit dell’articolo: “Dopo Nico Gonzalez, è in arrivo un altro grande colpo per la Fiorentina. La società viola ha virtualmente raggiunto l’accordo con l’Arsenal per il prestito oneroso da due milioni di euro per Lucas Torreira”. A pagina successiva: “Amrabat saluta Firenze. La Dea resta un’opzione, ma c’è il Napoli in pole. Ora la Fiorentina apre alla partenza anche in prestito con diritto di riscatto”.