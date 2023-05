La Gazzetta dello Sport: Attaccare sì, ma con più qualità

A pagina 17 de La Gazzetta dello Sport, sulla Fiorentina leggiamo un articolo dedicato alla partita di stasera intitolato: “Attaccare, sì Ma con giudizio e più qualità”.

Articolo che inizia così: “Un vero peccato non aver giocato l’andata in trasferta, se non altro per la cabala. La Fiorentina in Conference ha vinto con un poker nelle ultime 3: 4-0 nei playoff a Braga, 4-1 negli ottavi a Sivas e 4-1 nei quarti a Poznan col Lech. Da quella partita la Viola è andata in calando”.

A pagina 21 ancora sui viola: “Fiorentina, guida Cabral Basilea è come casa sua”. Sottotitolo: “La famiglia dell’attaccante vive ancora in Svizzera. E lui è rimasto nel cuore dei tifosi. Bonaventura: “Ci ha parlato dell’ambiente caldissimo”. Presente anche un’intervista ad uno degli avversari e protagonisti di stasera: “Ndoye: “Il Basilea non molla mai E io imito Mané“.