La Gazzetta dello Sport: Berardi apprezza il progetto tecnico della Fiorentina

C’è spazio anche per il calciomercato della Fiorentina nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Questo quanto si legge a pagina 37: “Berardi: Fiorentina pronta a tutto per l’azzurro. E Odriozola è preso”. Sommario: “Il giocatore del Sassuolo apprezza il progetto tecnico. I viola chiedono un pagamento dilazionato dei 40 milioni”. Di seguito l’incipit dell’articolo: “Il mercato pirotecnico della Fiorentina sembra non avere fine. La società viola ieri ha piazzato un altro colpo acquistando dal Real Madrid il terzino destro Alvaro Odriozola”.