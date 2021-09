La Gazzetta dello Sport: CastroVialli

Su La Gazzetta dello Sport di stamani è presente un articolo sui viola, intitolato: “Effetto azzurro per la Fiorentina Il leader è tornato”. Il riferimento è a Castrovilli. Sottotitolo: “La buona prestazione con la Lituania, con tanto di palo colpito, conferma i progressi: partirà titolare a Bergamo?”.

Articolo che inizia così: “CastroVialli”. L’immagine del capo delegazione della Nazionale italiana disperato con le mani in testa dopo il clamoroso palo preso dal giocatore della Fiorentina, hanno fatto piacere anche in ambiente viola. Perché il punteggio era in ghiaccio, l’avversario ultra morbido, ed a parte il calcolo della differenza reti l’eventuale marcatura importante il giusto. Eppure la reazione di Gianluca Vialli al quasi gol di Castrovilli è stata vera, sincera, trasparente”.