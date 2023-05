La Gazzetta dello Sport: Così Fiorentina e Inter si spartiranno l’Olimpico per la finale

Oggi, 2 maggio, i giornali non sono in edicola a seguito della festività del 1 maggio, ma dei viola si parla su Gazzetta.it con un articolo dal titolo: “Fiorentina-Inter: i biglietti, i vip, le maglie. Tutto quello che c’è da sapere sulla finale”. E ancora: “Mercoledì 24 maggio, per l’ultimo atto della manifestazione, l’Olimpico sarà equamente diviso tra le due tifoserie: ai nerazzurri la curva Nord dei laziali, ai viola la Sud romanista. Il trofeo arriverà nella Capitale a bordo di un Frecciarossa, title sponsor della manifestazione”.

Articolo che inizia così: “I prezzi dei biglietti saranno resi noti tra pochi giorni e la loro vendita sarà gestita dai club, ma lo stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia di mercoledì 24 tra Fiorentina e Inter sarà equamente diviso tra le due formazioni: 30.000 tagliandi a testa, con la Lega che gestirà i restanti 8.000. I tifosi nerazzurri occuperanno la Curva Nord della Lazio e gli spicchi di tribuna Tevere e tribuna Monte Mario attigui; quelli viola andranno nella Curva Sud della Roma e nei confinanti settori di Tevere e Monte Mario“.