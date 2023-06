La Gazzetta dello Sport: Fiorentina a caccia di gol

A pagina 13 de La Gazzetta dello Sport c’è un articolo sui viola dal titolo: “Fiorentina è caccia ai gol”. E ancora: “Nzola resta in pole e i viola sperano nel raddoppio”. Sottotitolo: “Delusi da Cabral e Jovic: solo 14 gol in A. Uno se ne va Piace il bomber dello Spezia e non costa tanto Alternative Retegui e Dia. E poi il bis con Giovane?”.

Articolo che inizia così: “Giri di ricognizione. La Fiorentina scalda i motori, si guarda intorno, sonda ”piloti” in attesa di capire quale Gran Premio dovrà correre. La sentenza Uefa sulla Juventus è attesa per fine mese. Se sarà squalificata, allora la Viola si ripresenterà in Conference League e in quel caso nel motore bisognerà inserire più benzina”.

In taglio basso infine c’è: “Una stagione di tanti pali e nessuna rete Così Brekalo si fa operare agli occhi”.