La Gazzetta dello Sport: Fiorentina ai dettagli per Orsolini

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 27: “Orsolini, Fiorentina ai dettagli: prestito e per il riscatto ballano solo 3 milioni”. Sommario: “La Viola ha rinunciato a Berardi e offre 12 milioni per l’acquisto dell’esterno nel 2022: i rossoblù ne chiedono 15”. Di seguito l’incipit dell’articolo: “Domenico Berardi è destinato a restare un sogno. Il Sassuolo non intende abbassare la valutazione del suo gioiello. E, da parte sua, la Fiorentina non vuole inserire nell’operazione il cartellino di Riccardo Sottil. Un talento sul quale puntano forte sia il presidente Commisso che il tecnico Italiano”.