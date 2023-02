La Gazzetta dello Sport: Fiorentina da incubo

A pagina 22 de La Gazzetta dello Sport, presente un articolo sui viola intitolato: “Fiorentina da incubo rispetto all’anno scorso: persi 11 punti e 7 posizioni”. Sottotitolo: “Nel confronto con il 2021-2022 solo il Verona ha fatto peggio. Ultime sei gare: appena 2 pareggi e 3 gol segnati Tifosi arrabbiati: restano le Coppe”.

Articolo che inizia così: “E per fortuna ci sono le Coppe, perché in campionato è sprofondo viola. La Fiorentina potrebbe salvare la stagione centrando uno dei due obiettivi ancora alla sua portata, la Conference League (ma il cammino è ancora lungo) e la Coppa Italia, dove la dea bendata le ha dato una mano trovando in semifinale la Cremonese, che però ha battuto il Napoli e la Roma dunque non sarà un cliente facilissimo”.