La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, occhio al Twente e all’Anversa

Su La Gazzetta dello Sport di oggi viene fatto il punto sulle squadre possibili protagoniste del prossimo campionato e sulla Fiorentina leggiamo: “Il nodo Milenkovic va sciolto presto La costruzione è ok”.

A pagina 17 invece troviamo un articolo dal titolo: “Fiorentina, occhio al Twente e all’Anversa di Nainggolan“. Sottotitolo: “Oggi a Nyon il sorteggio dei play off La Viola per fortuna è una testa di serie ma le insidie comunque non mancano”.

Articolo che inizia così: “Dopo la prima divisione fatta ieri dalla Uefa, la Fiorentina ha ridotto sensibilmente le possibili destinazioni per il Play Off in programma il 18 (andata) ed il 25 agosto (ritorno). Solo il superamento di quel turno consegnerebbe la Conference League ai viola sublimando il campionato scorso”.