La Gazzetta dello Sport: Fiorentina provaci tu

A pagina 14 de La Gazzetta dello Sport, ecco un articolo dal titolo: “Fiorentina provaci tu”. E ancora: “La Viola è carica Duelli, mosse e tutti i segreti per aggiudicarsi la coppa che vale oro”. Sommario: “La tecnica di Bonaventura contro il talento di Paquetà Il motore di Amrabat per limitare l’incursore Rice Jovic in Europa ha dato il meglio, il West Ham è avvisato”.

A pagina 15 c’è un’intervista col doppio ex Mauro Zarate: “I pericoli: Benrahma sprint e la potenza di Antonio”.

A pagina 17 invece leggiamo: “Nico il Magnifico”. Ovvero: “Palla a Gonzalez, stella della Viola La finale è la rivincita del Mondiale saltato”. Sommario: “I gol dell’argentino decisivi per arrivare a Praga E Antognoni lo esalta: “Il Bicho è l’uomo in più”.