Su La Gazzetta dello Sport c’è l’argomento Vlahovic a tenere banco a pagina 25, in taglio alto: “Resistenza Vlahovic” e in sommario: “Atletico respinto e Simeone va su Cunha. Round per i viola ma c’è il Tottenham”. Nel sottotitolo: “Doppio no del serbo e della Fiorentina ai 60 milioni degli spagnoli. Commisso parlerà col suo giocatore dopo la partita”.