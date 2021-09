La Gazzetta dello Sport: Gli insulti che fanno arrabbiare Commisso

A pagina 20 de La Gazzetta dello Sport, che troviamo in edicola stamani, ci sono le parole del presidente della Fiorentina: “Rabbia Commisso: “Insulti a Vlahovic. Tifosi vergognosi”.

A pagina 29 invece c’è una riflessione: “Ora Vlahovic è l’attaccante più forte del campionato?”. Un articolo che inizia così: “L’altra sera a Bergamo gli è mancato soltanto il gol su azione, poi il repertorio sarebbe stato completo: due rigori tirati in modo perfetto, un punto di riferimento costante per la squadra in attacco e movimento a tutto campo”.