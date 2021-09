La Gazzetta dello Sport: Il momento in cui Dragowski fece cambiare idea alla Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport di oggi a pagina 25 troviamo un articolo sulla Fiorentina intitolato: “Il Drago in lotta con la Dea, un film che ormai è un cult. Nel 2019 la sfida dei 17 tiri…”. Sottotitolo: “Dragowski si rivelò in quella partita a Bergamo con la maglia dell’Empoli. E Ia Viola se lo riprese…”.

Articolo che inizia così: “Una partita contro l’Atalanta ha cambiato la sua vita professionale: 15 aprile 2019, stadio di Bergamo, Bartlomiej Dragowski indossa la maglia dell’Empoli. La Fiorentina lo aveva parcheggiato in prestito al club azzurro per non fargli perdere una stagione. La società viola sembrava decisa a puntare tutto su un altro giovane arrivato in Toscana, il talentuoso Lafont“.