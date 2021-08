La Gazzetta dello Sport: Il movimentato mercato della Fiorentina…in uscita

Oggi i giornali non sono in edicola perché Ferragosto è una festività in cui si ferma l’attività dei giornalisti della carta stampata. Su Gazzetta.it però possiamo trovare un articolo di mercato sulla Fiorentina, intitolato: “Vlahovic, che si fa?”. Articolo che inizia così: “Movimentato il mercato in uscita della Fiorentina, che non riesce a stare tranquilla sul fronte Vlahovic. La girandola di attaccanti potrebbe portarlo lontano dalla Toscana, visto che continuano a muoversi grandi club come Atletico Madrid e Tottenham“. All’interno si parla anche Lirola il cui trasferimento al Marsiglia “è ai dettagli”.