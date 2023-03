La Gazzetta dello Sport: Il nuovo Franchi sfratta la Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo sulla Fiorentina, pubblicato a pagina 20, intitolato: “Il nuovo Franchi “sfratta” i viola sarà trasferta per due stagioni”.

Articolo che inizia così: “Nessuno stupore. Perché la teorica doppia opzione in merito al restyling del Franchi, ovvero ‘emigrare’ un paio d’anni o continuare a giocare a Firenze con capienza ridotta e logico allungamento temporale dei lavori, in realtà era da subito parsa unica. Visto che si deve rientrare nei paletti del Pnrr. E così le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella certificano quanto saputo e non sorprendono il pianeta viola con il club da tempo in cerca di capire dove giocare”.