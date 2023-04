La Gazzetta dello Sport: Il pareggio sembra il risultato più giusto

A pagina 19 de La Gazzetta dello Sport troviamo un articolo sulla Fiorentina e sul suo match di ieri sera, intitolato: “Super Sportiello Tra Viola e Atalanta il pari serve a poco”. Sottotitolo: “Maehle illude, Cabral-gol per la Fiorentina A fine match polemiche e attimi di tensione”.

Articolo che inizia così: “L’uomo che non doveva esserci consente all’Atalanta di mantenere il +7 sulla Fiorentina di rincorsa. Al tramonto della sfida Sportiello, per l’occasione preferito dal Gasp a Musso, strappa dall’angolino la zuccata di Bonaventura e alla Fiorentina la possibilità di rientrare nella corsa all’Europa anche in campionato…Almeno per le occasioni del finale, il pareggio sembra il risultato più giusto anche se la Viola ha giocato di più”.