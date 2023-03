La Gazzetta dello Sport: Il piatto piange

A pagina 16, su La Gazzetta dello Sport, leggiamo questo titolo sui viola e la partita giocata ieri sera: “Formula Europa”. Sottotitolo: “La Fiorentina va con Barak Settima vittoria in Coppa”. E ancora: “Per Italiano altro successo, ma che fatica col Sivasspor Male Jovic, tanti errori e traversa di tacco di Castrovilli“.

Articolo che inizia così: “Settima vittoria di fila per la Fiorentina versione europea, ma quanta fatica. Il piatto piange per questa Viola bella a metà, che ha creato tanto e sbagliato di più. Jovic stecca, ma ci pensa un altro uomo di coppa, Antonin Barak, a regalare alla Fiorentina una ventata d’allegria e meno preoccupazioni per il ritorno in Turchia”.