La Gazzetta dello Sport: il riscatto di Torreira diventa un caso

C’è spazio anche per la Fiorentina nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. A pagina 20 si legge: “Fiorentina: un caso il riscatto Torreira. Gelo fra le parti”.

Di seguito l’incipit dell’articolo: “Meno di dodici ore. È più o meno il tempo in cui i tifosi viola si son goduti spensierati l’inaspettato ritorno in Europa festeggiando in migliaia al Piazzale Michelangelo dopo la vittoria per 2-0 sulla Juventus. Dalla mattina seguente il possibile non riscatto di Lucas Torreira ha squarciato la serenità mettendo il risultato sportivo in secondo piano rispetto alle prime indiscrezioni di mercato”.