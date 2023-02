La Gazzetta dello Sport: Il tempo delle scelte per Italiano

Su La Gazzetta dello Sport si parla a pagina 25 della sconfitta della Fiorentina e della vittoria rossoblu: “San…Thiago non si ferma E’ il Bologna dei miracoli”. Sottotitolo: “Motta vince anche a Firenze: 22 punti in 11 partite. Viola confusi e fischiati, per Italiano è tempo di scelte“.

Alla fine dell’articolo leggiamo: “Italiano deve ritrovare un po’ i suoi: troppo senza idee per essere veri. La Fiorentina ha 11 punti in meno rispetto a un anno fa e il Bologna è a un punto dal 7° posto. Tutto in gioco, pure nelle scelte che farà Italiano“.

In taglio basso le dichiarazioni degli allenatori: “Motta: “Ho un gruppo fantastico”. Il rossoblù: “Una vittoria meritata” Italiano risponde ai cori della Fiesole “Eccessivi, paghiamo le distrazioni”.