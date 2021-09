La Gazzetta dello Sport: Inter all’esame di Italiano

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si parla di Fiorentina a pagina 8: “Inter all’esame di Italiano. Inzaghi prova il blitz contro il muro viola: gabbia per Vlahovic e libertà al Toro”. Sommario: “La sfida con la Fiorentina in tre duelli: Skriniar sulle tracce del serbo, Lautaro all’attacco di Milenkovic. E che scintille in mezzo tra Calhanoglu e Bonaventura”. A pagina 9: “Il tecnico viola: ‘L’entusiasmo che ci circonda è meritato”.