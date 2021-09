La Gazzetta dello Sport: Italiano chiede ancora di più al suo gioiello

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, presente un articolo sui viola, intitolato: “Fiorentina d’attacco Italiano chiede al gioiello Vlahovic anche gli assist”. Sottotitolo: “Il tecnico viola dal serbo non vuole solo i gol, ma che favorisca tagli e inserimenti”.

Articolo che inizia così: “Tutti pazzi per Dusan. Erano in molti a guardare con curiosità l’inizio di campionato di Vlahovic. Dopo un’estate vissuta quasi ogni giorno in prima pagina. Dopo aver visto il suo nome avvicinato a realtà di valore mondiale come Manchester City, Atletico Madrid e Tottenham c’era il rischio che il gioiello serbo perdesse un pizzico del suo incredibile equilibrio. Invece niente”.