La Gazzetta dello Sport: Italiano ha preparato benissimo la partita

La vittoria della Fiorentina trova spazio a pagina 19 de La Gazzetta dello Sport, con un articolo intitolato: “La Viola va, magia Biraghi Il Verona è irriconoscibile”. Sottotitolo: “Barak e Cabral aprono la strada, il difensore segna da centrocampo: l’Hellas resta al terzultimo posto”. Sommario: “La Fiorentina non vinceva dal 7 gennaio, i gialloblu si giocheranno molto a La Spezia”.

Articolo che inizia così: “Il calcio è fatto di momenti, di intuizioni, di esecuzioni. E spesso a fare la differenza in quei momenti, in quelle intuizioni e in quelle esecuzioni è la qualità. Ieri la Fiorentina ha vinto facilmente a Verona un po’ perché è più forte, un po’ perché Vincenzo Italiano ha preparato benissimo la partita e un po’ perché i suoi giocatori hanno inciso negli episodi determinanti”.