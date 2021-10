La Gazzetta dello Sport: Italiano non riesce a mascherare la delusione

A pagina 8 de La Gazzetta dello Sport questo è il titolo sulla partita di ieri sera dei viola: “Spalletti è super: 7 su 7. Battuto anche Italiano, gli azzurri fanno paura”. Sommario “Fiorentina avanti, la capolista passa con Lozano-Rrahmani. Insulti e cori razzisti contro Koulibaly, Osimhen e Anguissa“.

A pagina 13 leggiamo: “Buu razzisti ai tre africani, Koulibaly sfida i tifosi viola”. Sottotitolo: “Il difensore del Napoli: “Io una scimmia? Ditemelo in faccia”. Osimhen: “Odio disgustoso”. A seguire leggiamo: “Italiano deluso “Che peccato Ma ora serve il salto mentale”. Articolo che inizia così: “E’ un peccato non aver conquistato punti dopo una prestazione di questo livello”. Vincenzo Italiano non riesce a mascherare la delusione“.