La Gazzetta dello Sport: Italiano vota Vlahovic

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo dedicato ai viola, intitolato: “Italiano vota ancora Vlahovic “È ritornato gasatissimo”. Sottotitolo: “Il tecnico della Fiorentina è sicuro, il caso del contratto non distrae il gioiello serbo: “Ha la stessa fame di sempre”.

Articolo che inizia così: “L’ho visto carico, gasatissimo e con la stessa incredibile fame di sempre. Per me è tutto a posto”. Due giorni fa Italiano aveva già fatto capire cosa intendeva fare con Vlahovic. Continuare a puntarci, declassando il caos contrattuale intorno al serbo da enorme guaio a leggero fastidio. Logico, considerando la forza del giocatore e la concorrenza sostanzialmente nulla in quella posizione di campo”.