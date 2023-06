La Gazzetta dello Sport: Jovic ha liberato la mente dall’incubo di essere diventato un bidone

A pagina 22 de La Gazzetta dello Sport, leggiamo questo titolo sui viola: “Occasione Jovic“. E ancora: “La stagione del rilancio la Fiorentina gli chiede un acuto per la coppa”. Sottotitolo: “Il serbo favorito su Cabral per la finale di Praga E lui è pronto a tornare decisivo come ai tempi di Belgrado e Francoforte”.

Articolo che inizia così: “Il ragazzo di Bijeljina è pronto. Partite come questa le sente sue. Dopo tre stagioni di “secca” finalmente si è ritrovato, è tornato quel goleador che da “momce”, da ragazzo in serbo, aveva portato a paragoni con Sergio Aguero e Radamel Falcao. Luka Jovic ha riscoperto il feeling col gol, ha liberato la mente dall’incubo di essere diventato di colpo un “bidone”.

In breve leggiamo anche: “A Praga attesi oltre 9mila tifosi viola Al Franchi in quasi 30 mila a 5 euro”.