La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina conferma Gonzalez e punta tutto su Jovic

A pagina 15 de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, troviamo un articolo intitolato: “La Fiorentina ci crede conferma Gonzalez e punta tutto su Jovic“. E ancora: “No all’offerta del Leicester per Nico Tegola Cabral: brutto ko, fuori un mese”.

Articolo che inizia così: “La scorsa stagione la Fiorentina, dopo due bellissime vittorie a Napoli e Bergamo, arrivò in semifinale di coppa Italia con la Juventus. In casa i Viola dominarono ma persero per una clamorosa autorete di Venuti e a Torino poi vennero eliminati perdendo 2-0. Un bel cammino, come quello che fece in campionato, conquistando un posto in Conference”.