La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina non si ferma più…anche quando gioca a scartamento ridotto

La Fiorentina su La Gazzetta dello Sport, trova spazio a pagina 27 con un articolo dal titolo: “La Viola non si ferma È la quarta vittoria Il Lecce sprofonda”. Sottotitolo: “Italiano cambia dopo il trionfo di Coppa Ok Saponara. Decide un autogol di Gallo“.

Articolo che inizia così: “Una Viola che fa primavera. Questa Fiorentina non si ferma più, anche quando gioca a scartamento ridotto. Quarta vittoria consecutiva in campionato (non le succedeva da cinque stagioni) settima se si aggiungono le coppe, e in totale sono otto su nove”.