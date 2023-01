La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina pensa a cedere Jovic, Italiano vuole un centravanti più incisivo

A pagina 20 de La Gazzetta dello Sport c’è un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Le mosse della Viola Gonzalez resta Jovic va via subito”. Sottotitolo: “La società ribadisce che Nico è incedibile però Italiano vuole un centravanti più incisivo”.

Articolo che inizia così: “Qualche spiffero c’era stato, dalla Serbia è arrivato il vento della conferma: la Fiorentina sta pensando di cedere Luka Jovic nel mercato di gennaio. Il centravanti ex Real Madrid non ha convinto, e questo è sotto gli occhi di tutti, e pare che adesso Vincenzo Italiano sia un po’ arrabbiato per le sue prestazioni, soprattutto quella di Roma. Prestazioni troppo indolenti per un ex campione caduto in “disgrazia” sbarcato in Italia per preparare il riscatto”.