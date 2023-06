La Gazzetta dello Sport: la Fiorentina sceglie la punta da “sogno”

Su La Gazzetta dello Sport troviamo stamani un articolo dedicato al mercato viola a pagina 22 e intitolato: “Da Nzola a Zapata: la Fiorentina sceglie la punta da “sogno”. Sottotitolo: “Cabral e Jovic non sono sicuri di restare M’Bala pupillo di Italiano: ma lo Spezia…”.

Articolo che inizia così: “Nessuna novità per quel che riguarda le voci in uscita (e per ora solo voci): Luka Jovic è seguito dal Galatasaray mentre per Arturo Cabral potrebbero arrivare offerte a doppia cifra… alta, di quelle che magari diventano irresistibili. Così, è chiaro che la Fiorentina stia sondando – da tempo – il mercato delle punte centrali. La lista non è lunghissima ma interessante e corposa sì: va da Dia (Salernitana) a Nzola (Spezia e ben conosciuto da Italiano) fino a Zapata (Atalanta)”.