La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina si arrabbia, ma la classifica è brutta

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport mette in copertina: “Roba da pazza Inter“, con occhiello “Lautaro fa la differenza, rischia di non bastare. Ma i nerazzurri ci credono: decide Mkhitaryan. Inzaghi: “Siamo in corsa”. Viola contro l’arbitro“.

A pagina 8 si parla della partita: “Lautaro fa la differenza. Mkhitaryan è decisivo. La Fiorentina si arrabbia“. All’interno del pezzo si scrive: “La classifica della Viola è brutta: servono i gol e gli errori dietro sono ancora troppi”

A pagina 12 poi è raccontata la serata di Italiano: “Penalizzati, ed era già successo contro Udinese e Bologna. Recuperare da 0-2 era come vincere…”