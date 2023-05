La Gazzetta dello Sport: L’Europa ci aspetta

A pagina 20, nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo spazio dedicato a Fiorentina-Roma, incontro delle ore 18: “L’Europa ci aspetta”. Sottotitolo: “Fiorentina-Roma, sfida con vista su quelle finali da togliere il fiato”.

Analizzati tutti i fattori del match in vari trafiletti, a cominciare dalla condizione fisica: “Viola in forma. I giallorossi sono un po’ giù”. Emerge, anche, un problema comune per le due squadre: “Centravanti con pochi gol. Chi si riscatta?”. A fianco: “Nico e Lorenzo, chiavi per aprire difese vulnerabili”. Sulla destra, invece, le incognite per i due allenatori: “Mou in ansia per Dybala. Amrabat stanco”.

A pagina 22, un’analisi sugli incassi delle italiane in Europa: “Coppe mai così ricche per le magnifiche 7. Incassati 383 milioni, 109 in più in un anno”.