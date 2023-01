La Gazzetta dello Sport: Lo scambio in arrivo

Su La Gazzetta dello Sport è presente a pagina 20 un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Sirigu in viola e Gollini al Napoli, scambio in arrivo”. Sottotitolo: “Gli azzurri dovrebbero concordare la formula con l’Atalanta, proprietaria del cartellino”.

Articolo che inizia così: “Nove a zero. A livello di presenze stagionali non c’è partita tra Gollini e Sirigu, con il primo che ha giocato almeno una gara in tutte e tre le competizioni in cui è impegnata la Fiorentina e il secondo rimasto sempre a guardare. Poco però per le ambizioni del portiere di proprietà dell’Atalanta che aveva scelto di tornare a Firenze per chiuder un cerchio (qui era partita la sua carriera) e soprattutto trovare una maglia da titolare con continuità”.