La Gazzetta dello Sport: Lo strano caso della Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport, a pagina 17 troviamo un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “La Viola a due facce cerca continuità E punta su Cabral“. Sottotitolo: “Sicura in Coppa, modesta in Serie A ma con il Braga può recuperare altra fiducia”.

Articolo che inizia così: “Dottor Jekyll nelle coppe, Mister Hyde in campionato. È lo strano caso della Fiorentina, che in Serie A presenta la propria versione “malvagia”, in Conference (e in Coppa Italia) quella buona. E impedisce alla squadra di Italiano di darsi continuità”.