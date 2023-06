La Gazzetta dello Sport: L’oro sta in mezzo, una sfida per la Coppa e il mercato

In vista della finale di mercoledì tra Fiorentina e West Ham, su La Gazzetta dello Sport, troviamo un articolo pubblicato a pagina 33, intitolato: “L’oro sta in mezzo”. E ancora: “Amrabat–Rice, una sfida per la Coppa e il mercato”. Sottotitolo: “I gioielli di Fiorentina e West Ham sono ambiti dalle grandi squadre Per loro la finale vale doppio”.

Articolo che inizia così: “Per la gloria, ma anche per gli affari. Ci saranno molti occhi puntati sulla finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Quegli occhi si concentreranno soprattutto a centrocampo. Perché ok Nico Gonzalez, un campione che piace a molti, ok Antonio che ha un certa età ma ancora parecchi estimatori. Ma l’oro dei viola e degli Hammers sta in mezzo. Quello di Sofyan Amrabat da una parte e Declan Rice dall’altra sarà uno scontro tra titani del prossimo mercato”.