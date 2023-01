La Gazzetta dello Sport: Ora sì che Italiano ha tante opzioni

Su La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 16 con un articolo intitolato: “Ma che bel traffico dal centro in su Ora sì che Italiano ha tante opzioni”. Sottotitolo: “Con il recupero di Gonzalez e Castrovilli e la crescita di Bianco il tecnico ha almeno due uomini per ruolo”.

Articolo che inizia così: “La priorità di Vincenzo Italiano, in accordo con la Fiorentina, è sempre stata di avere due giocatori, diremmo due titolari, per ruolo. E alla fine del mercato estivo, l’obiettivo è stato raggiunto. Ma, per un infortunio o l’altro, in tante posizioni del campo il tecnico non ha quasi mai avuto la doppia alternativa pensata all’inizio”.

In breve troviamo anche: “In tribuna si rivede Commisso Torna il presidente “talismano””.