La Gazzetta dello Sport: Più sereno, più dentro la squadra, più decisivo

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo sui viola, pubblicato a pagina 30 e intitolato: “Non solo talento Il nuovo Luka ora è decisivo E fa sognare la Fiorentina“. Sottotitolo: “Il serbo è cambiato: è più dentro la squadra e segna. Italiano lo carica in vista della coppa”.

Articolo che inizia così: “Dopo la vittoria con la Roma, grazie anche al suo gol, Luka Jovic ha festeggiato coi compagni negli spogliatoi. Poi si è fatto la doccia ed è tornato in campo con l’amico Milenkovic per giocare mezzora con suo figlio Alexei, 3 anni. Così, come fosse il giardino di casa. Come se fosse in famiglia. E’ facile prendere questa immagine a simbolo del nuovo stato d’animo dell’attaccante serbo. E’ la nuova vita di Jovic con la Fiorentina: più sereno, più dentro la squadra, più decisivo”.