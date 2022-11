La Gazzetta dello Sport: Quell’inizio che ha tramutato un girone facile in un percorso a ostacoli

La Gazzetta dello Sport riserva la propria pagina 25 del giornale di oggi per la squadra viola. Grande spazio viene dato a: “Viola, vinci e spera”. Sottotitolo: “Fiorentina, testa a Riga E le orecchie a Istanbul”. E ancora: “Per finire al primo posto servono tre punti contro l’Rfs e un passo falso del Basaksehir. Italiano con il 4-2-3-1″.

Articolo che inizia così: “Sbarcati sul luogo, pardon i rivali, del “delitto”. La pioggerellina di Riga ricorda alla Fiorentina l’inizio grigio in Europa, con quel pareggio casalingo senza gol con i teneri lettoni e la seguente sconfitta in Turchia che ha tramutato un girone facile in un percorso a ostacoli. Idem per l’avvio in campionato. Ora la Viola in Conference ha rimediato e in campionato si sta ritrovando”.

In breve viene anche spiegato “Che cosa serve per evitare i playoff” alla Fiorentina.