La Gazzetta dello Sport: Tanto rumore per nulla, aveva ragione Gonzalez

A pagina 10 de La Gazzetta dello Sport, troviamo in grande questo titolo: “Fiorentina, vento in coppa”.

Sulla gara di ieri: “Cabral-Gonzalez non perdonano la viola stravince e vede la semifinale”. E ancora: “A Poznan nona vittoria di fila in Conference per Italiano. Aprono le punte poi vanno a segno anche Bonaventura e Ikoné. Cabral capocannoniere come Jovic“.

Articolo che inizia così: “Tanto rumore per nulla. Aveva ragione Nico Gonzalez. Il tifo dei polacchi è impressionante? Che problema c’è, si gioca undici contro undici. E la Fiorentina, che non si ferma più, è uscita in trionfo dal catino infernale del Lech”.

A pagina 11 troviamo invece le dichiarazioni del tecnico viola: “Italiano: “Noi bravi dopo l’1-1”.