La Gazzetta dello Sport: Un futuro col falso nove

Su La Gazzetta dello Sport stamattina è presente un articolo dedicato alla Fiorentina, che porta questo titolo: “Speranza Kouame con Jovic fuori futuro da falso nove?”.

L’articolo inizia così: “Ballottaggi tecnici, dubbi fisici ed una certezza. Kouamé. L’attacco viola che contro l’Inter dovrà provare ad invertire un trend mediocre, quello delle reti fatte in campionato, poggerà sulle leve veloci dell’ivoriano. Il resto va stabilito, compreso il dove giocherà l’ex Genoa. Ma sulla dodicesima maglia da titolare per Kouamé in questo inizio di stagione non sussistono dubbi”.