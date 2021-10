La Gazzetta dello Sport: Una brutta botta per Dragowski

Su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, troviamo un articolo sui viola, intitolato: “Fiorentina, che botta Per Dragowski oltre un mese di stop”.

Articolo che inizia così: “L’infortunio rimediato nel finale con il Napoli era parso subito serio. Gli ulteriori accertamenti eseguiti ieri, dopo il viaggio lampo nel ritiro della Nazionale polacca, ne hanno definito i contorni. Il portiere viola Bartlomiej Dragowski ha subìto una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra”.

Insomma non ci sono buone notizie per il portiere polacco: Terracciano è già pronto per sostituirlo.