La Gazzetta dello Sport: Una viola nel futuro

A pagina 24 de La Gazzetta dello Sport, troviamo un titolo sulla Fiorentina: “Le coppe e i progetti. Una viola nel futuro partendo da Italiano”.

Un estratto dell’articolo: “Il primo step è stato riconquistare un posto in Europa, che mancava da 7 anni. Il secondo era fare il salto di qualità, brillare in campionato e andare lontano nelle coppe. Obiettivo riuscito a metà, ma quella metà ha fatto brillare gli occhi a Rocco Comisso. La Firentina è già in finale di coppa Italia e all’orizzonte c’è la semifinale di Conference col Basilea con vista Praga. C’è la buona possibilità di portare a casa un trofeo e restare per il secondo anno di fila in Europa…”