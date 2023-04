La Gazzetta dello Sport: Viola, c’è profumo di Inter

A pagina 9 de La Gazzetta dello Sport, sul match di ieri di Coppa Italia leggiamo: “Viola, c’è profumo di Inter”. E ancora: “Fiorentina in finale con il minimo sforzo non segna e resiste: Cremonese eliminata”. Sottotitolo: “Poche emozioni in campo, tanto entusiasmo al Franchi: Italiano gestisce il 2-0 dell’andata Firenze torna a giocarsi la Coppa Italia dopo 9 anni”.

Spazio anche per le dichiarazioni, in particolare quelle di Italiano: “Un regalo per Firenze Ma venti partite in più qualcosa ti tolgono”. E l’allenatore aggiunge: “Siamo alla 50a gara stagionale, altri solo alla 31a… Ma la lezione della Conference ci è servita”.