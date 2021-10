Le ultime novità in casa Fiorentina finiscono anche sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport: “Vlahovic all’asta”. Sommario: “Commisso lo scarica e chiede 90 milioni. Sogno Juve, e il City…”. A pagina 8 si legge: “Un’asta per Vlahovic. La Fiorentina vuole 90 milioni, la Juventus ora si fa avanti”. Sommario: “Commisso duro sul mancato rinnovo: ‘Prendo atto della volontà di Dusan’. In estate il presidente ne chiedeva 70. Anche il City e il Tottenham sul centravanti”.

A pagina 9: “Firenze sta con Commisso: ‘Ma così si gela l’entusiasmo’. A pagina 19: “Razzismo, il giudice sportivo rinvia. Individuato il colpevole da un video”. Sommario: “La Digos indaga, la Fiorentina collabora. Chiellini: ‘Che vergogna’”.