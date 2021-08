La Gazzetta dello Sport: Vlahovic dice no alla clausola, Commisso studia il piano B

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha al suo interno un articolo dedicato a Vlahovic, vera stella dei viola, intitolato: “Gelo con la Fiorentina Atletico e Tottenham in pressing su Dusan”. Sottotitolo: “Il giocatore dice no alla clausola da 70 milioni Commisso studia il piano B: Kean o Scamacca“.

Articolo che inizia così: “L’unico fatto certo è che l’arrivo in Italia di Rocco Commisso impone una svolta su Dusan Vlahovic. Dopo settimane di alti e bassi in casa viola tutti si augurano che finalmente si possa capire quale direzione prenderà il centravanti serbo che si trova ormai al centro di un’autentica asta internazionale”.